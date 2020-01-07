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«جيل أليس» تحصل على جائزة أفضل مدربة كرة قدم نسائية لعام 2019

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:21 م
جيل أليس
جيل أليس
نور أيمن
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تمكنت «جيل أليس»، وهي سيدة أمريكية، من الحصول على الكثير من الجوائز لما لها من أدوار تجاه كرة القدم النسائية، حيث حصلت على لقب أفضل مدربة كرة القدم النسائية لعام ٢٠١٩، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

لم تكن المرة الأولى، فحصلت أليس على نفس اللقب عام ٢٠١٥ بحفل الكاف، تبلغ من العمر ٥٣ عاما استطاعت خلالهم الحصول على قدرة تدريب الفريق النسائي الأمريكي لكرة القدم بعد أن كانت مدافعة ضمن الفريق.

حصدت أليس بمنتخب أمريكا للسيدات على كأس العالم 4 مرات، حيث فازت بالكأس بهدفين على نظيرها الهولندي في المباراة النهائية، وعاشت أليس حياة رياضية مليئة بالبطولات والجوائز، منهم لقبين بكأس العالم ولقب ببطولة كونكاكاف ومثله بكأس ألجارفي.

جدير بالذكر أن مدينة الغردقة تشهد اليوم الثلاثاء، إقامة حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، وذلك بحضور نخبة من نجوم كرة القدم، على غرار، البرازيلي كافو، والفرنسي يوري دجوركاييف، والإيفواري ديديه دروغبا، والكاميروني صامويل إيتو، والجزائري لخضر بلومي، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والمغربي مصطفى حجي.

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