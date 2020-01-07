افتتاح معرض «أجري جرين للتمور» في الواحات غدًا

يفتتح الدكتور عز الدين جادالله، مدير المعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية في «الزراعة»، معرض «أجري جرين الواحات للتمور» غدًا، ويستمر حتى ٩ يناير لمدة يومين.



يعقد على هامش المعرض ندوات يحاضر فيها الدكتور عز الدين جادالله العباسي، مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح والدكتور أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة التجارة والصناعة، حول تطوير سلسلة القيمة المضافة للتمور وتعظيم قيمتها المضافة.