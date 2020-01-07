«shutter island» في قصر السينما غدًا

يعرض قصر السينما فيلم «shutter island» في تمام الساعة الثامنة من مساء غد الأربعاء 8 يناير؛ ضمن برنامج نادي السينما العالمية.



«shutter island» فيلم إثارة نفسية أمريكي صدر عام 2010 من إخراج مارتن سكورسيزي ومأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتبة دينيس ليهان.



الفيلم بطولة ليوناردو دي كابريو الذي يلعب دور المحقق إدوارد «تيدي» دانيلز الذي يحقق في حادثة إختفاء أحد المرضى في مستشفى نفسي واقع في جزيرة شاتر، مارك رافالو يلعب دور مرافقه، وبن كينجسلي يلعب دور الطبيب النفسي الرئيسي في المستشفى، وميشيل ويليامز بدور زوجة دانيلز.



وتلقى الفيلم ملاحظات إيجابية من النقاد وحقق أرباحا تقدر 294 مليون دولار أمريكي من مبيعات شباك التذاكر.