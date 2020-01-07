«عبده»: إقرار قانون «السياحة الموحد» قريبًا

قال الدكتور محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن مشروع قانون السياحة الموحد ينتظر إقراره من البرلمان خلال الدورة البرلمانية الجارية، مشيرا إلى دور هذا القانون في تنظيم العديد من الرحلات السياحية وكذلك تنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة التي تهتم بالسياحة الدينية وهي وزارة السياحة ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الداخلية.



وأضاف النائب الوفدي خلال تصريحات لـ"الدستور"، أن مشروع قانون"السياحة العلاجية" من القوانين التي يتم مناقشتها حاليا، ونستعد لطرحه على اللجنة العامة لتنفيذه، وهو ينظم رحلات السياحة العلاجية ويضع الضوابط لإنشاء المستشفيات الخاصة بتلك السياحة وكيفية إعدادها لاستقبال المرضى من جميع أنحاء العالم.



وأوضح "عبده" أن لجنة السياحة بالبرلمان تولي اهتمامًا واضحًا بمسار العائلة المقدسة من خلال وضع العديد من الآليات لتنشيط الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة.