ضبط صاحب مصنع «مراتب» بدون ترخيص في القليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، برئاسة مديرها اللواء عصام العزب، مساعد وزير الداخلية، وبالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة عن ضبط مالك مصنع لإنتاج المراتب الإسفنجية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لقيامه بإنتاج وتصنيع المراتب الإسفنجية مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية لبعض الشركات، وحيازته (21320 قطة مستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر" –41 مرتبة "منتج نهائى")، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

