ضبط مصنع «أحذية رديئة» في القناطر

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، برئاسة مديرها اللواء عصام العزب، مساعد وزير الداخلية، وبالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأحذية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة القناطر (بمحافظة القليوبية) لقيامه بإنتاج مصنوعات جلدية "أحذية"بدون أى بيانات تم تصنيعها من خامات إنتاج رديئة "مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 6512 قطعة مستلزمات إنتاج - 2000 قطعة حذاء "منتج نهائى"، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

