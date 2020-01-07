المغرب ترفض «التدخل الأجنبي» في ليبيا

أعربت وزارة الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن قلقها العميق جراء التصعيد العسكري في ليبيا، وعن رفضها لأي تدخل أجنبي بما في ذلك التدخل العسكري بالملف الليبي، مهما كانت أسسه ودوافعه وفاعلوه.



وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - في تصريحات صحفية على هامش افتتاح القنصلية العامة لجمهورية جامبيا اليوم الثلاثاء إن التدخلات الأجنبية لم تعمل إلا على تعقيد الوضع في ليبيا، وإبعاد آفاق حل سياسي، وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة المغاربية برمتها.



وأضاف أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا، "فحل النزاع لا يمكن أن يكون إلا سياسيًا، ويكمن في التوافق بين الفرقاء الليبيين، في إطار المصلحة العليا لليبيا وللشعب الليبي"، موضحا ضرورة أن يمر هذا الحل السياسي عبر مرحلة انتقالية وفقا لمقتضيات اتفاق الصخيرات السياسي، وذلك من خلال تعزيز هذا الاتفاق وتجويده إن لزم الأمر.



وشدد على أنه "لا يمكن أن تتحول ليبيا إلى أصل تجاري سياسي يخدم المؤتمرات والاجتماعات الدبلوماسية بدلا من أن يخدم الحاجة الحيوية للشعب الليبي في السلم والأمن.. مسئولية المجتمع الدولي تتجلى في مواكبة ليبيا في مسار اتفاق سياسي وإبعادها عن تجاذبات الأجندات الأجنبية والتي لا علاقة لها بالمصلحة العليا للشعب الليبي".



وجدد الوزير المغربي دعوة المملكة المغربية إلى حسن التقدير وضبط النفس واحترام الوحدة الترابية لليبيا ومصلحة الشعب الليبي.