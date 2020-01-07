«الموسيقيين»: بهاء سلطان لم يلجأ إلينا في أزمته.. ولدينا الحل

أعربت نقابة المهن الموسيقية، عن رغبتها بإنهاء خلاف الفنان بهاء سلطان مع نصر محروس، مشيرة إلى أن الطرفين لم يلجئا إليها في مشكلتهما تمامًا.



وقال علاء عامر المستشار القانوني للنقابة لـ"الدستور"، إن الثنائي رفعا قضية حول المشكلة، وهو ما جعل المحكمة تقوم بأنتداب لجنة من خلال النقابة، وبدورنا قمنا بتشكيل لجنة مكونة من سامي الحفناوي وصلاح الشرنوبي ومحمد ضياء، وقمنا وقتها بعمل التقرير حول الواقعة وأرسلناها للمحكمة، منذ حوالي 8 أشهر تقريبًا.



وتابع المستشار القانوني قائلًا: "وبعد ذلك ننتظر قرار المحكمة بعدما تبت في أمرهم، ونحن كنقابة الموسيقيين أنتهى دورنا عند هذا الحد، مع العلم أنه أذا كان أحد الطرفين تقدم بشكوى للنقابة كان الأمر أتحل لأننا سوف نعمل على إرضائهما".



وعن عدم مطالبة بهاء سلطان لتدخل النقابة لحل الأزمة رد قائلًا: "موقف لم نفهمه، فهو لم يتحدث إلينا لحل أزمته، في حين أننا لدينا الأدوات وقت المشكلة والأن لحل هذه الأزمة، من خلال معادلة الكفة بينه وبين المنتج".



واختتم قائلًا: "نتمنى أن يتم حل الخلاف بين الطرفين في القريب العاجل، فالأساس بالنسبة إلينا، هو أن تعود الأصوات الجيدة للواجهة خاصة مع ما نقابله من أصوات غاشمة تحاول فرض سيطرتها على شكل الغناء المصري، وبهاء سلطان من الأصوات ذات القيمة بالتأكيد، ونتمنى حل مشكلته مع نصر محروس".



وكان بهاء سلطان ظهر ليلة رأس السنة، مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc، وطالبت خلالها بإنهاء المشكلة القائمة بينه وبين نصر محروس، وبسببها توقف الأول عن تقديم أى أعمال غنائية منذ عام 2014، فيما استجاب نصر لطلبها وأكد أنه سيقوم بمناقشة الأمر معه.