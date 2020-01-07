ترامب: مستعدون لأي رد فعل من إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيعطي لإيران موطئ قدم أكبر كثيرا، حسب قناة العربية السعودية.



وأضاف ترامب: "أريد سحب القوات الأمريكية من العراق في مرحلة ما"، مؤكدا أن أمريكا مستعدة لأي رد فعل من إيران.



وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والذي قتلته القوات الأمريكية في غارة الجمعة، كان يخطط لهجوم كبير يستهدف المصالح الأمريكية.



