الحشد الشعبي يطلق النار على متظاهري الناصرية بالعراق

أطلقت ميليشيات الحشد الشعبي، الثلاثاء، النار على المتظاهرين في ساحة الحبوبي بالناصرية، بمحافظة ذي قار، حسب قناة "العربية".



وكشف ناشطون في محافظة ذي قار اليوم، عن ارتفاع معدلات جرائم استهداف الناشطين في مجال التظاهرات بالعبوات الناسفة والاغتيال بكواتم الصوت وتصويب الرصاص الحي باتجاه حشود المتظاهرين من قبل مسلحين ملثمين يتبعون الأحزاب المتنفذة.



فيما أكدوا استشهاد 3 ناشطين وتسجيل 11 جريمة اغتيال وتفجير وقتل مباشر خلال الأسبوعين المنصرمين.



أشاروا إلى تعرض دور كل من الناشطين حيدر عبد العباس الموسوي وعدي الجابري ومواطن آخر للاستهداف بعبوات صوتية وناسفة.