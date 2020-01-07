تنفيذ 51 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام حملات مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، ووفقا للخطة الأمنية الموضوعة للحد من الجريمة، وتغير المناخ الآمن لاحتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد.



أسفرت تلك الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي والأمن المركزي، خلال 24 ساعة تنفيذ 51545 حكم قضائى متنوع.



ضمت قائمة الأحكام 161 حكم جناية، 16061 حكم حبس جزئى، 3066 حكم حبس مستأنف، 25203 حكم غرامة، و7054 حكم مخالفة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.