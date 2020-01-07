الأمن العام يضبط 255 قطعة سلاح تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد

شن قطاع الأمن العام حملات مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، ووفقا للخطة الأمنية الموضوعة للحد من الجريمة، وتغير المناخ الآمن لاحتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد.



أسفرت تلك الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي والأمن المركزي، خلال 24 ساعة عن ضبط 50 قطعة سلاح نارى، بحوزة 40 متهما.



ضمت الأسلحة المضبوطة بندقية آلية، 12 بندقية خرطوش، 6 طبنجات، 31 فرد محلى، 125 طلقة مختلفة الأعيرة، و205 قطعة سلاح أبيض.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.