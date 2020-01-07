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سياسي

غدًا.. فتح باب سحب ملفات التقدم لوظائف معاونى النيابة لخريجى حقوق 2019

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:25 م
النيابة العامة
النيابة العامة
الحسين عبيد
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أعلنت النيابة العامة، عن فتح باب سحب ملفات التقدم بالعمل في وظيفة معاون نيابة عامة، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، دفعة 2019، بتقدير عام جيد على الأقل غدا الأربعاء، وذلك من مكتب تعيينات النيابة بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

وحددت النيابة العامة الأوراق المطلوبة للخريج والتى ضمت شهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات، وشهادة بتقديرات سنوات الدراسة، وصحيفة الحالة الجنائية للمتقدم، وصحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم، وفى حالة سفره يقدم شهادة تحركات من الجوازات وتعهد بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصوله، وإقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد او شهادة الإعفاء منه، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى، وصورة من بطاقة الرقم القومي لوالد المتقدم، وصورة سند ملكية، و4 صور حديثة 4-6 بالبدلة خلفية بيضاء مدون عليها اسم المتقدم، وشهادة معتمدة من جهة عمل الوالد، والراتب والمؤهل الدراسي، وقيد عائلي لوالد المرشح وللجد الأب والجد الأم وأربع صور من كل قيد وملف بقيمة 500 جنيه يحتوى على طلب تعيين باسم المستشار النائب العام، ومواعيد تقديم الملف، والرقم الخاص بالمتقدم واسطوانة تعريف للتسجيل على الموقع.

ويتم تقديم الملفات بعد تسجيل المتقدم البيانات إلكترونيًا وفقًا للرقم السري المرفق بالملف على موقع النيابة العامة، ولن يتم استلامه إذا كان غلاف الملف به محو بيانات أو كشط، وحددت النيابة يوم 16 يناير ليكون آخر أيام سحب ملفات بعد مرور 10 أيام متواصلة منذ يوم الفتح، ومن المقرر أن يتم فتح باب التقدم لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، تقدير عام جيد الراغبين فى العمل بالنيابة العامة بعد خضوعهم للاختبارات التى يجريها المجلس.

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