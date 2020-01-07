رئيس الوزراء اليمني يشيد بالانتصارات الميدانية في جبهات الضالع

أشاد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، بالانتصارات الميدانية المحققة في جبهات الضالع، على طريق استكمال تطهيرها من الانقلابيين الحوثيين، والتقدم باتجاه محافظة إب، منوهًا بالتكامل والتلاحم البطولي للجيش والمقاومة في جبهات الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية.



وأكد عبد الملك - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، اليومالثلاثاء - أن الحكومة والقيادة اليمنية وتحالف دعم الشرعية مهتمون بدعم تسريع استكمال تطهير محافظة الضالع من مليشيا الحوثي الانقلابية وبقية محافظات الجمهورية، ووضع حد لجرائمها المتصاعدة بما في ذلك استهداف المدنيين وجرائم الحرب المرتكبة ضدهم.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء، اليمني اليوم الثلاثاء، بقائد اللواء الرابع احتياط (محور إب) العميد فضل عبدالرب، حيث اطلع منه على الاستهداف الحوثي بصاروخ باليستي لمقر قيادة اللواء في معسكر الصدرين في منطقة مريس شمالي الضالع، وما نجم عنه من سقوط شهداء وجرحى.