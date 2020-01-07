برلماني يطالب الشعوب العربية بمقاطعة السياحة التركية

أكد جمال عقبي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك ضغط شعبي وعربي على الدول الداعمة للإرهاب؛ لمنعها من مواصلة دعمها لتلك الجماعات المتطرفة وفي مقدمتها تركيا.



وطالب عقبي، من خلال «الدستور»، الحكومات العربية بضرورة تجميد الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الدولة والشركات التركية، بسبب موقفها العدائي الدائم ضد العرب ودعمها للجماعات المسلحة والإرهابية في المنطقة، بخلاف أطماعها المعلنة في نهب ثروات ومقدّرات ليبيا بمحاولة إرسال قوات عسكرية إلى هناك.



كما طالب عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب شعوب الدول العربية بمقاطعة المنتجات التركية وعدم السفر لأنقرة للسياحة والتوجه إلى أي دولة أخرى للتنزه، مؤكدًا أن استمرار الموقف التركي العدائي للدول العربية سيكون له عواقب وخيمة على تركيا.



وثمّن عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الموقف المصري بقيادة الرئيس السيسي، والدور الذي تلعبه القاهرة في حفظ الأمن العربي القومي ورفضها لأي تدخلات خارجية في ليبيا.