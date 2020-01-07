رئيس الـCAF في حفل أفضل لاعب أفريقي: «عظيمة يا مصر»

انطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات احتفال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «CAF» لاختيار أفضل لاعب أفريقي والتي تستضيفها مدينة الغردقة، بحضور رئيسي الاتحاد الأفريقي والدولي.



وبدأ الحفل بتقديم اللاعب الكاميروني صامويل ايتو، الذي أكد أنه سعيد بتواجده في الغردقة، لافتًا إلى أنه يحب المصريين كثيرًا منذ صغره، مشددًا على أن أهل المحروسة محظوظين بكل شئ حتى في كرة القدم.



وقال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، خلال كلمته الافتتاحية إن الغردقة كانت ضمن أفضل المدن التي تم ترشيحها لاستضافة الحفل، لافتًا إلى أن ما لاحظه الحضور من تنظيم جيد وتأمين عال واحترافية شديدة يثبت عظمة المصريين وقدرتهم على صنع أي شئ.



وترشّح لجائزة الأفضل أفريقيا الثلاثي محمد صلاح وماني ومحرز، فيما تعذر «مو» ومحرز حضورهما فعاليات المسابقة، ووصل السنغالي ساديو ماني بمفرده الغردقة التي تعجب بجوّها الخلاّب والوجبات المصرية التي أعلن عن عشقه لها وفي مقدمتها «الملوخية» والتي كلف شيف فندق الإقامة بإعداده.