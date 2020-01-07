عمدة نجريج يكشف سبب غياب صلاح عن جائزة أفضل لاعب

أعرب المهندس ماهر شتية، عمدة قرية نجريج، مسقط رأس محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، والمقرب من أسرة لاعب المنتخب الوطني الأول عن حزنه الشديد وأبناء قريته؛ لغياب «مو صلاح» عن حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا.



قال شتية، لـ«الدستور»، إنه كان يتمنّى أن يحضر محمد صلاح فعاليات الحفل حتى وإن كان يعلم أنه لن يفوز بالجائزة، خاصة أن الحفل أقيم في مدينة الغردقة ولن يستغرق أكثر من 24 ساعة، ليعود إلى فريقه مرة أخرى، كما أن ساديو ماني حضر الحفلين السابقين واللذان كُرم فيهما صلاح، وحضور «مو» كان سيعبر عن أخلاقه الرفيعة المعروفه عنه في الوسط الرياضي.



أضاف «لدىّ قناعة بأنه لا يوجد خلاف بين ماني وصلاح، لكن عدم حضوره حفل أفضل لاعب أفريقي يعود إلى عدم نسيان صلاح بما تم معه خلال التصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم وعدم تصويت مصر له، مشددًا على أن ما يحزن «مو»، رغم إعلان اتحاد الكرة فتح تحقيق في الواقعة ومعاقبة المسئول عما حدث، هو تجاهل الواقعة تمامًا من قبل الجبلاية وكأن شيئًا لم يكن.



واختتم عمدة قرية نجريج حديثه بأنه تحدث مع والد محمد صلاح الذي قال له إنه لا يعلم عدم حضور ابنه حفل الليلة:«قالّلي أنا زي باقي المصريين، ومش عارف صلاح مجاش الحفل ليه، وأنه لم يتحدث مع نجله في هذا الشأن».

أعرب المهندس ماهر شتية، عمدة قرية نجريج، مسقط رأس محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، والمقرب من أسرة لاعب المنتخب الوطني الأول عن حزنه الشديد وأبناء قريته؛ لغياب «مو صلاح» عن حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا.



قال شتية، لـ«الدستور»، إنه كان يتمنّى أن يحضر محمد صلاح فعاليات الحفل حتى وإن كان يعلم أنه لن يفوز بالجائزة، خاصة أن الحفل أقيم في مدينة الغردقة ولن يستغرق أكثر من 24 ساعة، ليعود إلى فريقه مرة أخرى، كما أن ساديو ماني حضر الحفلين السابقين واللذان كُرم فيهما صلاح، وحضور «مو» كان سيعبر عن أخلاقه الرفيعة المعروفه عنه في الوسط الرياضي.



أضاف «لدىّ قناعة بأنه لا يوجد خلاف بين ماني وصلاح، لكن عدم حضوره حفل أفضل لاعب أفريقي يعود إلى عدم نسيان صلاح بما تم معه خلال التصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم وعدم تصويت مصر له، مشددًا على أن ما يحزن «مو»، رغم إعلان اتحاد الكرة فتح تحقيق في الواقعة ومعاقبة المسئول عما حدث، هو تجاهل الواقعة تمامًا من قبل الجبلاية وكأن شيئًا لم يكن.



واختتم عمدة قرية نجريج حديثه بأنه تحدث مع والد محمد صلاح الذي قال له إنه لا يعلم عدم حضور ابنه حفل الليلة:«قالّلي أنا زي باقي المصريين، ومش عارف صلاح مجاش الحفل ليه، وأنه لم يتحدث مع نجله في هذا الشأن».