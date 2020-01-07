-
الثلاثاء 07 يناير 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عمدة نجريج يكشف سبب غياب صلاح عن جائزة أفضل لاعب

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:33 م
صلاح
صلاح
شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
طباعة
أعرب المهندس ماهر شتية، عمدة قرية نجريج، مسقط رأس محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، والمقرب من أسرة لاعب المنتخب الوطني الأول عن حزنه الشديد وأبناء قريته؛ لغياب «مو صلاح» عن حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا.

قال شتية، لـ«الدستور»، إنه كان يتمنّى أن يحضر محمد صلاح فعاليات الحفل حتى وإن كان يعلم أنه لن يفوز بالجائزة، خاصة أن الحفل أقيم في مدينة الغردقة ولن يستغرق أكثر من 24 ساعة، ليعود إلى فريقه مرة أخرى، كما أن ساديو ماني حضر الحفلين السابقين واللذان كُرم فيهما صلاح، وحضور «مو» كان سيعبر عن أخلاقه الرفيعة المعروفه عنه في الوسط الرياضي.

أضاف «لدىّ قناعة بأنه لا يوجد خلاف بين ماني وصلاح، لكن عدم حضوره حفل أفضل لاعب أفريقي يعود إلى عدم نسيان صلاح بما تم معه خلال التصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم وعدم تصويت مصر له، مشددًا على أن ما يحزن «مو»، رغم إعلان اتحاد الكرة فتح تحقيق في الواقعة ومعاقبة المسئول عما حدث، هو تجاهل الواقعة تمامًا من قبل الجبلاية وكأن شيئًا لم يكن.

واختتم عمدة قرية نجريج حديثه بأنه تحدث مع والد محمد صلاح الذي قال له إنه لا يعلم عدم حضور ابنه حفل الليلة:«قالّلي أنا زي باقي المصريين، ومش عارف صلاح مجاش الحفل ليه، وأنه لم يتحدث مع نجله في هذا الشأن».
أعرب المهندس ماهر شتية، عمدة قرية نجريج، مسقط رأس محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، والمقرب من أسرة لاعب المنتخب الوطني الأول عن حزنه الشديد وأبناء قريته؛ لغياب «مو صلاح» عن حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا.

قال شتية، لـ«الدستور»، إنه كان يتمنّى أن يحضر محمد صلاح فعاليات الحفل حتى وإن كان يعلم أنه لن يفوز بالجائزة، خاصة أن الحفل أقيم في مدينة الغردقة ولن يستغرق أكثر من 24 ساعة، ليعود إلى فريقه مرة أخرى، كما أن ساديو ماني حضر الحفلين السابقين واللذان كُرم فيهما صلاح، وحضور «مو» كان سيعبر عن أخلاقه الرفيعة المعروفه عنه في الوسط الرياضي.

أضاف «لدىّ قناعة بأنه لا يوجد خلاف بين ماني وصلاح، لكن عدم حضوره حفل أفضل لاعب أفريقي يعود إلى عدم نسيان صلاح بما تم معه خلال التصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم وعدم تصويت مصر له، مشددًا على أن ما يحزن «مو»، رغم إعلان اتحاد الكرة فتح تحقيق في الواقعة ومعاقبة المسئول عما حدث، هو تجاهل الواقعة تمامًا من قبل الجبلاية وكأن شيئًا لم يكن.

واختتم عمدة قرية نجريج حديثه بأنه تحدث مع والد محمد صلاح الذي قال له إنه لا يعلم عدم حضور ابنه حفل الليلة:«قالّلي أنا زي باقي المصريين، ومش عارف صلاح مجاش الحفل ليه، وأنه لم يتحدث مع نجله في هذا الشأن».

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

فضيحة جديدة.. مذيعة العاشرة مساءً تتهم ترامب بالتحرش

منذ ساعتين و 21 دقيقة

نانسي عجرم: «لو اللص من لحم ودم زوجي كان سيقتله» (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

«كاف» يعلن التشكيل المثالي في إفريقيا 2019

منذ حوالي 7 ساعات

أول صورة لـ نانسى عجرم وزوجها بعد الإفراج عنه

الصور

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

الأكثر قراءة

شقيق قتيل حادث نانسي عجرم يكشف حقيقة عمله بمنزلها

نانسي عجرم: «لو اللص من لحم ودم زوجي كان سيقتله» (فيديو)

الإسكندرية تعلن الطوارئ: 7 محاذير لتفادي الطقس السيئ

«قتلتهم واحد ورا التاني».. نص اعترافات منفذ مذبحة كفر الدوار

أيام زمان

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

نجم الساعة

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

الصحة

حلول جديدة لمواجهة مرض السكرى

احترس.. المضادات الحيوية تسبب مرضًا خطيرًا

أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها

منها نظافة الفم.. 9 فوائد صحية لشرب الماء

الرئيس نيوز

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة فى مدينة سرت

ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

مصر تفوز بجائزة أفضل اتحاد إفريقي لعام 2019

الجزائري بلماضي يفوز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2019

منوعات

تايلاند تنصح مواطنيها بتقليل الاستحمام

«زعموا أنها تسهم فى الحرائق».. إعدام 10 آلاف جمل فى أستراليا

أب يسمح باغتصاب ابنته بـ5 جنيهات إسترلينية

حبس فتاة بريطانية في قضية اغتصاب جماعي

كشكول

"الإبداع والتكنولوجيا في التعليم النوعي".. مؤتمر فى الغردقة 25 فبراير

طب حلوان تنجح فى إجراء عملية لقطع عضلات المرئ دون تدخل جراحى

5 توجيهات لمديري مدارس الوادي الجديد استعدادا لامتحانات الأول والثاني الثانوي

جامعة المنوفية الأولى علي مستوى الجامعات في الخط العربي

إسلام سياسي

صوفية سوهاج تهنىء أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

"الطرق الصوفية" تحذر أتباعها من «متزعم التمرد الصوفى» خلال مولد السيدة نفيسة

قيادي إخواني منشق: الدول الأجنبية التي دعمت "الإخوان" ذاقت إرهابهم

قطر يليكس: النظام القطرى يتجاهل مشاكل شعبه ويتفرغ للإرهاب

مقالات الرأي
منى رجب
المرأة المصرية صمام أمان للوطن
جلال حمام
أكذوبة المليون تركى فى ليبيا
لينا مظلوم
السفارة الأمريكية مقرًا لسليمانى
د.مينا بديع عبدالملك
شعب مدينة سيدنى المسكين
المزيد

الثقافة

«الجيساس.. الحرب الأولى».. رواية جديدة لعبد الرحمن دياب عن «كتوبيا»

مناقشة «مريم وميلاد المسيح» بثقافة الجيزة 

الخميس.. الباليرينا رجوى حامد حكمًا للفنون الشعبية «كايروستارز»

توقيع «الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة» بـ«الهالة» الثقافي.. غدا

صفحتنا ع الفيس بوك