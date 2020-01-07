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عالم

أمريكا: لا نعتزم حربًا مع إيران ولكننا مستعدون

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:10 م
مارك إسبر
مارك إسبر
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قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تعتزم بدء حرب مع إيران، إلا أنها مستعدة لها.

ونفى وزير الدفاع الأمريكي في تصريحات لقناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن تكون واشنطن قد قتلت قائد "فيلق القدس" الإيراني السابق، قاسم سليماني بدون توافر أدلة كافية على تحضيره لهجوم وشيك، مضيفًا أن يد سليماني ملطخة بدماء "مئات" الأمريكيين.

ووصف إسبر، سليماني بأنه ليس رجلًا بريئًا، فهو قائد إرهابي لمنظمة إرهابية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تخطط للانسحاب من العراق، قائلًا إن الرسالة المُسربة في هذا الصدد ليست لها أي أهمية.

وحول تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير مواقع إيرانية من بينها مواقع تاريخية، قال إسبر إن "الولايات المتحدة ستتبع قوانين الصراع المسلح والقانون الوطني"، مضيفًا أن الجيش سيتبع أوامر قائده الأعلى، وفي الوقت نفسه "لن ننتهك قوانين الصراع المسلح".

يأتي هذا بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في أعقاب مقتل سليماني في ضربة أمريكية بالعراق الجمعة الماضية.

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