حريق هائل يلتهم 7 محال في القليوبية

شبّ حريق هائل في 7 محال بمنطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الثلاثاء، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجار السيطرة على الحريق وإخماده؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي، مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق هائل بـ7 محال بمنطقة بيجام بشارع ناصر بشبرا الخيمة بالقليوبية.



وانتقل المقدم أحمد الشعراوي، مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للأماكن المجاورة له.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة سير التحقيق.