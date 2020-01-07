نانسي عجرم: «لو اللص من لحم ودم زوجي كان سيقتله» (فيديو)

ردت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على الانتقادات التي تعرضت لها هي وزوجها خلال الأيام الماضية حول جنسية القتيل الذي اقتحم منزلها ومات برصاص زوجها الطبيب فادي الهاشم.



وقالت خلال تصريحاتها لقناة mtv اللبنانية: "نحن لم ننظر إلى جنسيته ولا شيء وإذا بنتظروا إلى تاريخي أنا وزوجي نحن لا ننظر إلى الأشخاص على أساس جنسياتهم أو ألوانهم أو دينهم".



وأضافت: "الحادثة جاءت من أب يرى شخصًا لا يعرفه يدخل على حرمة بيته ولو كان لبناني أو قريبه ومن لحمه ودمه كان سيتصرف بنفس الشيء".



وأكدت أنه لم يزعجها قرار القاضية عون، بتوقيف زوجها لأنهم دائمًا تحت القضاء والقانون.



