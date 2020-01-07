محافظ سوهاج يهنئ أقباط البلينا وجرجا بعيد الميلاد

هنأ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والوفد المرافق له، الإخوة الأقباط بمطرانيات البلينا وجرجا، واختتموا جولتهم الميدانية مساء لتهنئة السادة المطارنة بنطاق المحافظة، بزيارة مطرانيات طهطا، وطما، لتقديم التهنئة للمسحيين بعيد الميلاد المجيد.



وكان في استقبالهم الأنبا ويصا بمطرانية البلبنا، والأنبا مريقريوس بمطرانية جرجا، والأنبا إشعيا أسقف طهطا وجهينة وتوابعهما، والأنبا إسحاق أسقف طما وتوابعها، ولفيف من الاباء والكهنة.



رافق المحافظ كل من اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد سامي القاضى نائب المحافظ، واللواء أشرف أبو المكارم رئيس فرع الأمن الوطني، والعقيد أسامة رشاد المستشار العسكري، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية، ومشايخ الأزهر والأوقاف.



وعبر مطارنة سوهاج عن سعادتهم بتلك الزيارة التي تتكرر دائما في الأعياد، مؤكدين على إرساء قيم التسامح والتواصل، لافتين إلى إحساسهم بالأمان والمشاعر الطيبة، التي ستقودنا للتطوير والنجاح، وإثبات العزيمة والقوة الكامنة لدى الشعب المصري، الأكثر ثقافة وإبداع.