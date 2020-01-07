الخميس.. الباليرينا رجوى حامد حكمًا للفنون الشعبية «كايروستارز»

تستعد إدارة الفنون بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لأولى فعاليات التسابق الفني لمسابقة المنوعات الفنية للشباب "كايروستارز"، الموسم الرابع يوم الخميس ٩ يناير ٢٠٢٠.



وتقام أولى الفاعليات في نهائيات الفنون الشعبية بين فرق مراكز الشباب تحت شعار "الفن دراما"، والنهائيات بمسرح مركز شباب الساحل في تمام الساعة الخامسة مساء، ومن المقرر مشاركة فرق الفنون الشعبية لمركز شباب "المنيل، السواح، الأميرية، الفسطاط".



واستقرت إدارة الفنون على حكم الفنون الشعبية للموسم الرابع للفنون الشعبية والاستعراضية بين العديد من الترشيحات وتم اختيار رجوى حامد محمد، وهي ممثلة وراقصة باليه مصرية، ولدت في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر، خرجت من أكاديمية الفنون، تعمل حاليًا، أستاذ مساعد بالمعهد العالي بأكاديمية الفنون، وسوليست بفرقة باليه أوبرا القاهرة.



كانت بدايتها من خلال المسرح عام ٢٠٠٥ بالمشاركة في مسرحية "البهلونات"، ثم مسلسل "نقطة نظام"، عام ٢٠٠٧ لتتوالى بعدها أعمالها والتي من أبرزها، مسلسل "هبة رجل الغراب"، ومسلسل "سمرا"، وفيلم "حمام ساخن" مع المخرجة منال الصيفي، وقدمت أكثر من مسرحية منها "وطن الجنون"، و"دعاء الكروان".