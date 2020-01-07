بحث تطوير 3 مدارس للتعليم الفني بالأقصر

التقى الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بالمستشار التعليمى بالسفارة الصينية، سونج بوه؛ لمناقشة تطوير ثلاث مدارس بالتعليم الفنى بالمحافظة.



يأتي هذا فى إطار سعى وزارة التربية والتعليم لعقد تعاون مثمر مع دولة الصين في مجال التعليم الفني ضمن استراتيجية تطوير التعليم الفني والتدريب المهني ٢٠٣٠، والتى تعتبر إحدى خطط العمل التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى.



وأشاد عايد بالخطوات التى تتخذها وزارة التربية والتعليم نحو تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى عن طريق بروتوكلات التعاون مع بعض الدول لتأهيل خريجى مدارس التعليم الفنى لسوق العمل فى ظل التقدم التكنولوجى.



كما أكد أن المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر يولى اهتماما كبيرا لتطوير التعليم الفنى وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل للمساهمة في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة وفتح مجالات جديدة، وعدم الاعتماد المطلق على المجال السياحى.