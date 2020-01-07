«دفنها في أرض الموز».. أب يقتل ابنته بعد حملها سفاحا

فك ضباط مباحث مركز شرطة شبراخيت في البحيرة، لغز تغيب فتاة عن منزلها، حيث تبين أن والدها قتلها ودفنها في أرض الموز على شاطئ النيل بقرية محلة صا بمركز شبراخيت، بعد علمه بأنها حامل من شباب، وتم القبض عليه واستخراج الجثة تحت إشراف النيابة العامة بمركز شبراخيت.



بدأت الواقعة عندما وصل إلى الأب «داغش.م.د.ال» 48 سنة، أن ابنته «هدير» 17 سنة، تزوجت عرفي من شاب بقرية مجاورة لهم، وأنها حامل، فعقد النية وبيّت العزم على التخلص منها وأخذها إلى الحقل على شط النيل بأرض الموز، وقتلها ودفنها على جرف النيل، وأبلغ أن ابنته تغيب عن المنزل.



وعلى الفور تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد مصطفى أبوالريش رئيس مباحث مركز شرطة شبراخيت بالواقعة، وتم تشكيل فريق بحث، بعد تحريات المباحث والتوصل إلى أن الأب هو القاتل.



وتمكنت مباحث المركز من القبض على الأب، واعترف بأنه قتلها دفاعا عن الشرف، واستخرجت الجثة بحضور الرائد مصطفى أبوالريش رئيس مباحث المركز وفريق من النيابة العامة بمركز شبراخيت، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.