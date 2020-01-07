«قوى عاملة الغربية» تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، عن توافر عدد من فرص العمل للطلبة والخريجين، وذلك بأحد الماركات الشهيرة، حيث يبدأ التقديم في العاشرة من صباح غد الأربعاء، وحتى الثالثة عصرا.



وتتضمن الوظائف المتاحة، كاشير، موظف FMC، مراقب مخزون، محاسب فرع، موظف أمن، مراقب كاميرات، بائع بقالة، بائع لحوم (بلدي)، منسقين ممرات، بائع خضار وفاكهة، بائع مخبوزات، خباز (شرقي - غربي)، منسق مخزن، موظف خدمات، سائقين رخصة مهنية (ثالثة - ثانية - أولى).



وأوضحت المديرية أن الوظائف المتاحة تتميز بتوافر مرتبات مجزية، تأمين طبي، تأمين اجتماعي، فرص للترقي، تأمين على الحياة، وسكن للمغتربين.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه صباح غد لمقر الماركت في ١٣١ش مصطفى النحاس، الحي الثامن، مدينة نصر، أو الاستعلام عن طريق الاتصال على أرقام 01000371963 01066631744 01000730880، أو التواصل عبر الواتساب على رقم 01148222992.