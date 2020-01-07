«حادث سير».. كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن

ظهرت كثافات مرورية مساء اليوم الثلاثاء، أعلى محور صفط اللبن، بسبب وقوع حادث تصادم أعلى الطريق في الاتجاه القادم من الدائري ومتجه إلى جامعة القاهرة.



أوضحت المعاينة الأولية للحادث اصطدام سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني للطريق، نتيجة لاختلال عجلة القيادة من يد قائد السيارة، وجار حصر المصابين والوقوف على ملابسات الحادث، كما جري الدفع بسيارات إسعاف وإطفاء إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.



‏تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم أعلى محور صفط اللبن في الاتجاه القادم من الدائري ومتجه إلى جامعة القاهرة، ‏وتم نشر الخدمات المرورية بمحيط الحادث والدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث من الطريق، وسط انتشار مروري لتنظيم حركة السير، وتحرير محضر بالواقعة.