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حوادث

«الوطنية للانتخابات»: 9 طلبات للترشح على مقعدي الجيزة وملوي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:55 م
الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
حسام محفوظ - أشرف لاشين
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استقبلت لجان تلقى طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الأولى دائرة الجيزة ومقرها "قسم شرطة الجيزة"، والدائرة السابعة "دائرة ملوي ومقرها مركز شرطة ملوي" محافظة المنيا 9 طلبات حتى الآن بينها 6 على مقعد ملوي، و3 على مقعد الجيزة.

وقال المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، إن المدة القانونية المحددة بالجدول الزمنى؛ لتلقى أوراق وطلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة وملوى، ستنتهى غدا الأربعاء فى تمام الساعة الخامسة مساء، والتى استمرت لمدة 8 أيام اعتبار من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهر غدٍ اليوم الأخير الذى سيستمر حتى الخامسة مساء.

وأكد الشريف أنه عقب غلق باب تلقى طلبات راغبي الترشح على دائرتى الجيزة وملوى ستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة المبدئية للمرشحين والرموز الانتخابية من يوم 9 -11 يناير، على أن تتخلل هذه الفترة أحقية المرشحين بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري، وتستمر فى الفصل الطعون لمدة 5 أيام على أن تنتهى يوم 16 يناير، وتعلن القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية اعتبارًا من 17 يناير.

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