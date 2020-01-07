عقد قران محمود العسيلي (صور)

احتفل الفنان محمود العسيلي، بعقد قرانه مساء اليوم الثلاثاء، على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم في الإسكندرية.



وكان محمود العسيلي ، قد كشف عن موعد احتفاله بزفافه والمقرر يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد خطوبة استمرت لأشهر قليلة، حيث كشف العسيلي عن حفل خطبته في شهر يوليو الماضي.



وتعد هذه هي الزيجة الثالثة له بعد انفصاله عن زوجته الأولى وأم ولده الوحيد، وارتبط بعدها بأخرى ولم يستمر زواجهما لفترة طويلة.

