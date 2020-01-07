محافظ البحيرة يزور البابا تواضروس بدير الأنبا بيشوي

زار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون.



وقدّم المحافظ التهنئة لقداسة البابا والإخوة الأقباط، مؤكدا أن روح المحبة والتسامح والسلام التي تربط شعب مصر ستظل عنوانا لحضارة أمة وعظمة شعب متلاحم ومترابط نسيج واحد تجمعه راية الوطن وحب قائد عظيم استطاع أن يرسخ مزيدا من المحبة والإخاء بين جموع الشعب المصري دون تفرقة.



وأعرب اللواء هشام آمنة خلال تقديم التهاني بعيد الميلاد عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة وأقباط محافظة البحيرة خاصة.



من جانبه، تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بالشكر إلى اللواء هشام آمنة ممثلًا عن شعبها، مؤكدا اعتزازه وحبه للبحيرة التي شهدت نشأته، متمنيا أن تحظى مصر بأمن وسلام وتظل من تقدم لتقدم فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



رافق اللواء المحافظ لتقديم التهنئة لقداسة البابا بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.