وائل جمعة: لقاء النجوم أمام الهرم عبّر عن عظمة أم الدنيا

قال صخرة الدفاع وائل جمعة، لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، إن مباراة نجوم إفريقيا التي تمت أمام سفح الهرم، أمس، كانت معبّرة عن قيمة وقامة مصر وتاريخها الكروي والثقافي، لافتًا إلى أن مشاركة كبار نجوم إفريقيا في المباراة دليل واضح على مدى حب وعشق نجوم العالم لمكانة المحروسة.



أضاف جمعة، لـ"الدستور"، أنه أيًّا كانت النتيجة لاختيار الأفضل إفريقيًا يكفي نجاح التنظيم وظهور مصر بشكل مشرّف ومبهر أمام العالم.



وتحتضن مدينة الغردقة فعاليات حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم «كاف» لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا بمنطقة سهل حشيش جنوب المدينة، بحضور نجوم الكرة الأفريقية والعالمية، إلى جانب حضور رئيسي الاتحاد الدولي والإفريقي لكرة القدم.