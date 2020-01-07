مدير «تاون جاس» بالإسكندرية يتفقد مشروعات توصيل الغاز (صور)

تفقد المهندس شريف أبوالمحاسن، مدير عام المشروعات لمنطقة الإسكندرية بالشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول المصرى، بعض مشروعات توصيل الغاز بالمحافظة أثناء العطلة الرسمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس ياسر بهنس رئيس الشركة بسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة الدولة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي للمواطنين، الذى يلقى اهتماما كبيرا من رئيس الجمهورية.



وتواجد صباح اليوم جميع العاملين من الفنيين والبرادين وقيادات الشركة داخل مخازن وورش الشركة؛ لسرعة الانتهاء من عمل التجهيزات اللازمة؛ لتوصيل الغاز خلال العام 2020/2021، حسب خطة وزارة البترول.



وتعمل تاون جاس في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت ذات الأنشطة التجارية والصناعية ومحطات الكهرباء، ومحطات تموين السيارات بمناطق امتياز الشركة بـ5 محافظات، هي "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية".