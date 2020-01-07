«صقور الليل».. رحلة مع صيادى الغزلان والأرانب البرية فى صحراء مطروح (صور)

يقول «العوامى» إن الصيد يتركز بين شهرى مايو وسبتمبر من كل عام، ويمنع الصيد من آخر سبتمبر حتى بداية يونيو فى فترة التزاوج. ويضيف: «يفضل عدد كبير من الصيادين مطاردة الغزلان أكثر من الأرانب البرية للحصول على وجبة لحم شهية، فينطلقون خلفها على متن سيارات الدفع الرباعى». ويواصل: «يفضل الصيادون ممارسة هوايتهم فى كل وقت بالليل والنهار، لكن الصيد فى الليل ممتع، فالغزلان تهرب بين الأشجار، لكن مع ضوء السيارات نستطيع مراقبتها وإحكام القبضة عليها».

لـ«العوامى» وجهة نظر مختلفة فهو يفضل صيد الأرانب البرية عن الغزلان: «صحيح لا أحد يرغب فى شراء الأرانب بعد اصطيادها لكن المتعة تكمن فى صيدها، فهى صغيرة الحجم، تتسلل بين الأشجار فى الخفاء، ولهذا يحتاج صيدها إلى قناص محترف، لديه خبرة طويلة، فصيدها أكثر صعوبة ودقة من باقى الحيوانات البرية الأخرى».

يتابع «العوامى» حديثه عن مراسم رحلة الصيد: «بعد انتهاء الصيد تبدأ حفلات الشواء، حيث يتجمع الصيادون بعد عمليات الصيد المرهقة من أجل شواء جزء مما حصلوا عليه خلال اليوم، وتناوله مع بعض الأطعمة الأخرى، مثل الأرز والخضروات، وبعدها يشربون الشاى البدوى الذى يتم إعداده على الفحم».

بمجرد أن يسدل الظلام ستاره على صحراء مطروح تنطلق سيارات الدفع الرباعى ذات المحركات القوية، تشق ليل صحراء مطروح، وعلى متنها صيادون متمرسون، فى رحلة مثيرة لقنص الغزلان والأرانب البرية.من بين هؤلاء رحومة بوصقير العوامى، خبير الصيد المتمرس، الذى قال إن الطبيعة البرية الصحراوية للمدينة تجعلها عامرة بأنواع متعددة من الحيوانات البرية، مثل الجمال والغزلان والأرانب، التى تعيش فى الصحراء بعيدًا عن أعين البشر. ولأن الحفاظ على توازن البيئة ومخلوقاتها أمر فى غاية الأهمية، فإن الصيادين حريصون على ممارسة هواية الصيد فى أوقات محددة فى الفترات التى لا تتزاوج فيها الحيوانات البرية، حتى لا يتسببوا فى انقراضها.ويستمتع «العوامى» ورفاقه بصيد الأرانب البرية خلال الليل، حيث يحملون البنادق، وينطلقون بعد أن تغيب الشمس وتختفى حرارتها التى تلهب حماستهم، ويحصلون فى النهاية على غنيمة عظيمة من اللحوم يعودون بها إلى عائلاتهم.ينتقل «القناص» للحديث عن طرق الصيد، فيقول: «بعض الصيادين يستخدمون بنادق الصيد، ويفضل الآخرون اللجوء إلى نصب الفخاخ، حتى يستطيعوا السيطرة على حركة الأرانب السريعة والمفاجئة، فالفخاخ تحد من إهدار الرصاص، وتفيد الصيادين خلال الليل، وبمساعدة صغيرة من أضواء السيارات ترتبك الحيوانات وتهرب دون أن تلاحظ الأفخاخ التى تلتقطها بسهولة».الرحلة البعيدة عن مدينة مطروح توجد مثلها الكثير من الرحلات فى البلدان العربية، ذات الطبيعة المشابهة لطبيعة المدينة الساحلية، ففى السعودية وليبيا ينشط صيد الغزلان، والأرانب البرية، وغيرهما من البلدان التى تشكل الصحراء جزءًا كبيرًا من تكوينها الجغرافى، حيث التنوع الكبير فى الحيوانات البرية والمساحات الشاسعة الصالحة لممارسة هواية الصيد.