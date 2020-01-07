الثلاثاء 07 يناير 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
توك شو
بث مباشر حلقة جديدة من «90 دقيقة» مع محمد الباز
الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:30 م
محمود عرفات
طباعة
ينقل لكم موقع "الدستور"، حلقة جديدة من
برنامج
"
90 دقيقة
"، مع الدكتور
محمد الباز
، على شاشة
المحور
.
شاهد البث
موضوعات متعلقة
منذ يوم
يعمل لديهم.. تفاصيل جديدة فى واقعة اقتحام فيلا نانسى عجرم
منذ حوالي 3 ساعات
أمطار غزيرة على الإسكندرية.. واستمرار توقف حركة الملاحة
منذ حوالي 22 ساعة
شقيق زوج نانسي عجرم يكشف حقيقة علاقتها بـ«لص الفيلا»
منذ ساعتين و 25 دقيقة
صدفة الميلاد.. ضابط يتعرف على سيارته المسروقة أثناء تأمين كنيسة
الصور
محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)
احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة
محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»
صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير
الرئيس السيسي في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
الأكثر قراءة
أول تعليق من نانسي عجرم عقب إخلاء سبيل زوجها
منذ أقل من ساعة
زوجها معرض للسجن.. أدلة جديدة تقلب الأحداث فى سرقة نانسى عجرم
منذ حوالي 6 ساعات
أول صورة لـ نانسى عجرم وزوجها بعد الإفراج عنه
منذ حوالي 4 ساعات
الصورة الأولى لمرتكب مذبحة كفر الدوار
منذ يوم
المزيد
أيام زمان
أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)
منذ ساعتين و 28 دقيقة
حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية
منذ ساعتين و 39 دقيقة
رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟
منذ يوم
حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»
منذ يومين
المزيد
نجم الساعة
أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)
منذ ساعتين و 28 دقيقة
الصحة
حلول جديدة لمواجهة مرض السكرى
منذ حوالي 5 ساعات
احترس.. المضادات الحيوية تسبب مرضًا خطيرًا
منذ حوالي 6 ساعات
أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها
منذ حوالي 10 ساعات
منها نظافة الفم.. 9 فوائد صحية لشرب الماء
منذ حوالي 10 ساعات
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
وزير الخارجية الأمريكي: سنرد بشكل حاسم على أي هجوم إيراني
الرئيس نيوز
أول صورة لنانسي عجرم مع زوجها بعد إطلاق سراحه
الرئيس نيوز
جدل بسبب غياب "صلاح" عن حفل "الكاف".. ومغردون: "لا تعلقوا له المشانق"
الرئيس نيوز
تشييع جنازة فؤاد عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصي حقائق ثورة 30 يونيو
منوعات
تايلاند تنصح مواطنيها بتقليل الاستحمام
منذ حوالي 4 ساعات
«زعموا أنها تسهم فى الحرائق».. إعدام 10 آلاف جمل فى أستراليا
منذ حوالي 4 ساعات
أب يسمح باغتصاب ابنته بـ5 جنيهات إسترلينية
منذ حوالي 6 ساعات
حبس فتاة بريطانية في قضية اغتصاب جماعي
منذ حوالي 7 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
مناقشة أولى رسائل الماجستير بحاسبات ومعلومات الفيوم
كشكول
جامعة أسيوط تكشف حقيقة نقل عدد من الكليات للمدينة الجديدة
كشكول
تعيين 3 أستاذة مساعدين ومدرس بجامعة الوادي الجديد
كشكول
هل تؤثر التغيرات في الإدارة العامة للامتحانات على اختبارات الثانوية؟.. التعليم ترد
إسلام سياسي
إسلام سياسي
قطر يليكس: النظام القطرى يتجاهل مشاكل شعبه ويتفرغ للإرهاب
إسلام سياسي
تحالف محاربة الإرهاب يوقع مذكرة تعاون مع منظمة التعاون الإسلامى
إسلام سياسي
"إسماعيل قآني".. تعرف على "قائد فيلق القدس الجديد"
إسلام سياسي
تخوفات فى ألمانيا بسبب العائدين من تنظيم داعش
مقالات الرأي
منى رجب
المرأة المصرية صمام أمان للوطن
جلال حمام
أكذوبة المليون تركى فى ليبيا
لينا مظلوم
السفارة الأمريكية مقرًا لسليمانى
د.مينا بديع عبدالملك
شعب مدينة سيدنى المسكين
المزيد
الثقافة
أخصائية نفسية تطالب بوضع حلول مناسبة لظاهرة التنمر
منذ ساعتين
«مقتل الكومنداتور».. رواية لهاروكي موراكامي عن «دار الآداب»
منذ ساعتين و 14 دقيقة
«قبر الغريب».. رواية جديدة لمحمود الجعيدي عن «دار سما»
منذ ساعتين و 20 دقيقة
ثقافة بنى سويف تناقش كتاب «السلطان الحائر»
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News