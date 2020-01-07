مرغني يلتقي مديري المدارس الثانوية استعدادًا للامتحانات

عقد صلاح مرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، لقاء موسعا مع مديري المدارس الثانوية العامة بإدارة الخارجة التعليمية بحضور محمد عبدالوهاب القائم بأعمال مدير الإدارة.



واستعرض مرغني مع الحضور استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي.



وأكد ضرورة التأكد من جاهزية أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الثاني الثانوي، وعمل الإعدادات اللازمة للشبكة، والتأكد من أن التابلت داخل المنظومة وصلاحية الدخول على منصة الاختبار والتنبيه على الطلاب بشحن الشريحة والتابلت، وحال وجود أي مشكلات بالأجهزة الخاصة ببعض الطلاب ضرورة وجود أجهزة التابلت الخاصة بالمعلمين؛ لاستخدامه للطلاب الذين لديهم مشكلة قبل بدء الامتحان أو أثنائه.