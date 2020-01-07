خالد الجندي: هذه طرق الإرهابيين لتجنيد الشباب (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أمراء الجماعات الإرهابية يصطادون الشباب ويجندوهم، من خلال استغلال جهلهم بدلالات الألفاظ، والترهيب وأسلوب المبالغة اللفظي.



وأضاف الجندي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc": "النبي يقول العينان تزني وزناهما النظر، اليد تزني وزناهم البطش، واللسان يزني وزناه الكذب، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"، في إشارة إلى أن اللفظ هنا لا يعني الزنا الحقيقي.



وأردف: "أسلوب الترهيب والترغيب إنه يخوفك أوي أو يطمعك أوي، فيقول لك قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يقولها لنطمع في قراءة القرآن، لكن لا يعني أن نترك القرآن ونقرأ قل هو الله أحد 3 مرات".



وأوضح أن "المقصود بأنها ثلث القرآن، أن القرآن منقسم إلى ثلاثة أجزاء توحيد وتشريع وقصص، وقل هو الله أحد توحيد".