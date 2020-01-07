العاهل الأردني يبحث مع رئيس الوزراء الكندي العلاقات الثنائية

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء هاتفيا، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، علاقات التعاون بين البلدين، والتطورات في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا، أن الجانبين أكدا خلال الاتصال، على ضرورة الحفاظ على أمن العراق واستقراره، وحماية شعبه بكل مكوناته، وتجنيب المنطقة أي تهديد لأمنها واستقرارها.