سيد أبوزيد يكتب: الاصطفاف هو خير رد على أردوغان

نقول هذا بعد مصادقة البرلمان التركى على مذكرة الرئاسة التركية بشأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا يوم الخميس ٢١٢٠٢٠، وكان متوقعًا هذا، لما يملك حزب العدالة والتنمية «حزب أردوغان»، وحلفاؤه القوميون من أغلبية بالبرلمان، حيث حظيت مذكرة الرئاسة بتأييد ٣٢٥ صوتًا فى حين رفضها ١٨٤ نائبًا بالبرلمان.

اعتبرت وزارة الخارجية المصرية فى بيان نشرته على صفحتها فى فيسبوك أن خطوة البرلمان التركى انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وقال وزير الشئون الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم إن الجزائر ستقوم فى الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات فى اتجاه الحل السلمى للأزمة الليبية، مضيفًا أن الجزئر لا تقبل بوجود أى قوة أجنبية مهما كانت، وفى السياق ذاته قال مصدر مسئول فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن موافقة البرلمان التركى على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تشكل إذكاء للصراع الدائر فى البلاد، وقال المصدر إن الخطوة التركية تتجاهل ما تضمنه القرار العربى الصادر عن مجلس الجامعة يوم ٣١ ديسمبر الماضى من التشديد على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التى قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا. والاصطفاف الذى ندعو إليه هو اصطفاف على غرار الاصطفاف الذى كان موجودًا قبل ثورة ٣٠ يونيو، والذى كان سببًا فى نجاحها، وندعو كل القوى الوطنية إلى أن تصطف خلف قواتها المسلحة فى مواجهة الغزو التركى لليبيا، والتقاعس عن الاصطفاف يعد خيانة وطنية، وعلينا أن نعزز صفوفنا، ونطهر كل مؤسساتنا من الخلايا النائمة لجماعة الإخوان المسلمين، ومن يدور فى فلكها، لأنهم لا يؤمنون بالوطن، وولاءهم لتركيا التى تتواجد على أرضها قيادات الجماعة الهاربة، والتنظيم الدولى، أما الاصطفاف العربى فلا بد من أن يكون على مستوى الشارع العربى بمقاطعة ما هو تركى سواء سلعًا أو مسلسلات حتى نوجه ضربة للاقتصاد التركى الذى يعانى من أزمة كبيرة، واستمرار حالة الصحيان لدى الجامعة العربية، والدعوة لقمة عربية لمناقشة الغزو التركى لليبيا وتصدير الإرهاب للدول العربية مطلب أساسى، وبإذن الله سنلحق هزيمة منكرة لأردوغان بفضل الاصطفاف الداخلى والعربى.

