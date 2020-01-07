محافظ الوادي الجديد يوجه بالانتهاء من المدرسة اليابانية في الخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتوسعة الطريق الجنوبي من موقع المدرسة المصرية اليابانية الجاري إنشاؤها بمدينة الخارجة، وعمل حرم للمدرسة ومكان مخصص لانتظار السيارات بالتنسيق مع مركز الإشعاع الحضارى المجاور لها.



جاء ذلك خلال تفقده لأعمال الإنشاء، صباح اليوم الثلاثاء، رافقه حنان مجدي نائب المحافظ، وشدد على الالتزام بالمخطط الزمني والاستمرار على معدل الأداء والإنجاز نفسه؛ للانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد.



كما تفقد المحافظ الطريق المؤدي من ميدان الشهداء شمال مدينة الخارجة حتي حي الزهور، موجها بتوسعة الطريق وإعادة رصفه وسرعة رصف الطريق المؤدي من عين مطلة حتى النجدة والمار أمام مسجد السيدة نفيسة غرب الممشي السياحي، والتنسيق مع هيئة الآثار لتحديد حدود الشارع وإقامة سور فاصل بالطراز البيئي؛ للحد من التكدس المروري وخدمة أهالى حي الزهور وعين مطلة.