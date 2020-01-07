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اقتصاد

رئيس «تاون جاس» يتفقد تعديلات خطوط الغاز (صور)

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:34 م
تعديلات خطوط الغاز
تعديلات خطوط الغاز
سيد ابراهيم
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تفقد المهندس ياسر بهنس، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، أعمال تعديل خطوط الغاز الطبيعي المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق الخط الرابع.

وقال عليوة سند، مساعد رئيس الشركة للعمليات، إن أعمال التعديل محطة مترو المريوطية تتضمن عمل ممرات تحويلية لشبكة الغاز الطبيعي، إضافة إلى قطع شارع الهرم من الاتجاهين مع الحفاظ على السيولة المرورية للسيارات؛ بهدف ربط وتدعيم الشبكة بمنطقة الهرم مع شبكة الغاز بمنطقة العمرانية لضمان إمداد الغاز الطبيعي دون انقطاع الخدمة عن العملاء البالغ عددهم 12 ألف وحدة سكنية بإجمالي 60 ألف مواطن بالمنطقة المحيطة بالمحطة خلال أعمال التعديل.

كما استعرض سند خلال الجولة الميدانية، أعمال تعديل خطوط الغاز الطبيعي المتعارضة مع محطة مترو ميدان الجيزة وقطع شارع الهرم من الاتجاهين، ونقل منظم سعة 1000متر مكعب ساعة، وربط وتدعيم شبكة الغاز على جانبي الشارع لضمان عدم انقطاع الخدمة عن 5 آلاف وحدة سكنية بإجمالي 25 ألف مواطن بالمنطقة المحيطة بالمحطة.

وتأتي هذه الجولة التي قادها رئيس الشركة في إطار متابعة تنفيذ المشروعات القومية التي تسهم تاون جاس في إنجازها، ورفع الروح المعنوية للعاملين بالمواقع في ظل الظروف الجوية شديدة البرودة والأمطار، خاصة أن هذه الأعمال تتم في ساعات متأخرة من الليل.

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