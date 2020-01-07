شقيقان يشعلان النيران في شقتيهما في الحوامدية

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، الثلاثاء، في السيطرة على حريق شبّ داخل شقتين في الطابقين الثالث والرابع بأحد العقارات منطقة مخزن الأنابيب بنطاق قسم شرطة الحوامدية.



وكشفت التحريات الأولية أن الشقتين محل الواقعة، ملك شقيقين وتبين قيام كلا منهما بإضرام النيران في شقة شقيقه بسبب خلافات أسرية بينهما.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقتين بالطابقين الثالث والرابع بأحد العقارات بمنطقة مخزن الأنابيب بنطاق قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين أن الشقتين محل الواقعة ملك شقيقين وتبين قيام كلا منهما بإضرام النيران في شقة شقيقه بسبب خلافات أسرية بينهما.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.