أخصائية نفسية تطالب بوضع حلول مناسبة لظاهرة التنمر

حذرت الإخصائية النفسية وخبيرة التنمية البشرية زينب مصطفى، من خطورة ظاهرة التنمر على الأطفال وما تحمله من انعكاسات خطيرة على تكوين شخصية الطفل واندماجه بين أقرانه، مؤكدة أن الظاهرة تتطلب تعاونا كبيرا بين الأسرة والمدرسة لمعالجة المشكلة ووضع حلول جذرية لها.



وأضافت خلال كلمتها بالمحاضرة التثقيفية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمكتبة أبو صير بمحافظة الغربية، أن التربية السليمة لها العديد من الأساليب العلمية منها عدم التفرقة في المعاملة بين الأبناء والديمقراطية وإعطاء مساحة للطفل للتعبير عن آراءه وأفكاره.



وطالبت الأسرة بالبعد التام عن توجيه كلمات مهينة للطفل أو التقليل من شأنه أو عمل مقارنات بينه وبين أخواته أو أحد أقرانه، واستطردت قائلة: "من الهام جدا للطفل وخصوصا في سنوات عمره الأولى غرس المفاهيم والعادات المجتمعية داخل شخصيته، ومن بينها التسامح وحب الوطن والتعايش السلمي واحترام الكبير والجرأة على توجيه الأسئلة للتعرف أكثر على ما يدور من حوله".



وتابعت حديثها بالتأكيد على مخاطر تصدير المشكلات الأسرية بين الأبوين للطفل، وهو ما ينتج عنه مناخا من التوتر والقلق داخل البيت يؤدي في النهاية إلى اتجاه الطفل للعزلة، ويصبح أكثر عدوانية، وقد يصاب بأعراض المرض النفسي، علاوة على انخفاض مستواه الدراسي وهو ما أكدت عليه معظم الدراسات والأبحاث في هذا الشأن.