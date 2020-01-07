تحرك من الإمارات بخصوص حرائق أستراليا

قال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنه اطلع من رئيس وزراء أستراليا - خلال اتصال هاتفي - على جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح أراض واسعة من أستراليا.



وأوضح بن زايد خلال تدوينه له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أنه أكد لرئيس وزراء استراليا له استعداد دولة الإمارات دعم هذه الجهود وتقديم مختلف أشكال المساعدة.



وأدت درجات الحرارة المرتفعة واستمرار موجة الجفاف في أستراليا إلى انتشار موجة حرائق غير مسبوقة في البلاد، وهو ما أسفر عن مقتل 24 شخصا ونفوق ملايين الحيوانات.



واتسع نطاق الحرائق، التي بدأت في سبتمبر الماضي، خلال الأسبوع الماضي، وأدت إلى إخلاء عدة مدن بأكملها.



ومن المتوقع ازدياد خطر الحرائق مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أستراليا، ولم تفلح جهود السلطات في السيطرة عليها.