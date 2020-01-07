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عالم

الاتحاد الأوروبي يرفض خطط تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:21 م
جريدة الدستور
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رفض الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، خطط تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "العربية الحدث" الإخبارية، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد دعا أمس الاثنين، إلى حل سياسي في ليبيا، محذرا من تصعيد وشيك للعنف حول طرابلس.

وقال بوريل، في بيان، إن "الأحداث الأخيرة في ليبيا، تشير إلى أن تصعيد العنف حول طرابلس يمكن أن يكون وشيكا.. اليوم أصبح العمل الحقيقي على حل سياسي للأزمة في ليبيا ملحا أكثر من أي وقت مضى"، مطالبا كل الأطراف بالمضي في مسار سياسي برعاية الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن -في وقت سابق- إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا؛ لمساندة ما تسمى حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج.

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