مسعفان يعثران على 50 ألف جنيه خلال نقل مصابي حادث الدقهلية

عثر المسعف أشرف الشربيني والسائق السيد عز، المسؤولان عن سيارة الإسعاف رقم 1707 بمحافظة الدقهلية، على 50 ألف جنيه وعدد من الهواتف المحمولة أثناء نقل مصابي حادث تصادم بين سيارتي ملاكي على طريق جمصة المنصورة، اليوم الثلاثاء.



وسلم المسعفان المبلغ، في أمانات المصابين في محضر رسمي بمستشفى الطوارىء ليتسلمها ذوي المصابين.



وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق المنصورة جمصة.



وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ حيث تبين إصابة كلا من نصر صالح محمد، 50 عاما، مقيم بمحافظة القاهرة، ورجب عبد الحميد عماد، 34 عاما، مقيم بمحافظة البحيرة، وأحمد محمد سعد، 31 عاما، مقيم بمحافظة الجيزة، أية زين العابدين، 30 عاما، مقيمة بمحافظة القاهرة، ومحمد أحمد عبد الرؤوف، 33 عاما، وذكي عبد الجواد شريف، 75 عاما، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، وأحمد محمد عبد الرؤوف، 50 عاما، مقيم مركز بلقاس، والسيد رخا أبو زيد، 58 عاما، مقيم بمحافظة كفر الشيخ.



وجرى نقل 6 مصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة و2 إلى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم.



وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.