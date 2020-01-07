حبس مدير مدرسة لتحرشه بطالبة وتقبيلها في الدقهلية

قررت نيابة منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حبس مدير مدرسة الجنينة الإعدادية المشتركة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش بطالبة بالصف الثالث الإعدادى بالمدرسة بملامسة أجزاء حساسة من جسدها وتقبيلها.



كان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى أمس إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بقيام "ف.إ.م"، ٤٢ سنة، مقيم بقرية الجنينة بمنية النصر وبرفقته ابنته، ١٥ سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الجنينة الإعدادية المشتركة، بالحضور لديوان لمركز شرطة منية النصر عقب انتهاء اليوم الدراسي وتحرير محضر ضد "عرفات.م.ع"، ٥٧ سنة، مدير المدرسة التى بها ابنته، ومقيم قرية ميت طاهر دائرة المركز يتهمه فيه باستدراج ابنته إلى مكتبه بحجة تسليمها الكتب الدراسية والتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها وتقبيلها منذ اسبوع.



وأضاف ولي الأمر في محضره أنه لم يقم بالإبلاغ في حينها لأن ابنته لم تخطره إلا اليوم وتأكد من صحة ذلك وبسؤال ابنة الشاكي أقرت بذلك المضمون، وباستدعاء المشكو في حقه وسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى أصدرت قرارها المتقدم.



كما قرر أمس الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عزله من منصبه، وإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، مؤكدا أنه لن يترك أي انحراف أو خلل دون محاسبة مرتكبيه وفقا للقانون وحفاظا على الصالح العام للمواطنين والمجتمع.