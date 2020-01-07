بريطانيا تصدر إرشادات بشأن الملاحة البحرية في الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع البريطاني بن ولاس اليوم، إن وزارة النقل وزارته على وشك إصدار إرشادات بشأن الملاحة البحرية في الشرق الأوسط، بعدما تسبب مقتل قائد عسكري إيراني بارز في تزايد حدة التوتر بالمنطقة.



وقال «بن ولاس» للبرلمان: «وزارة النقل تراجع مستوى التهديد للملاحة البحرية.. على نحو يومي، وهي على وشك إصدار إرشادات بدعم من وزارة الدفاع».