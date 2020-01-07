«مقتل الكومنداتور».. رواية لهاروكي موراكامي عن «دار الآداب»

صدر حديثًا عن دار الآداب رواية "مقتل الكومنداتور" لـ هاروكي موراكامي وترجمة ميسرة عفيفي.



الرواية تدور حول رسّام متمكن من التقاط الأسرار المتخفية خلف وجوه الأشخاص الذين يرسمهم، لوحة مربكة رسمها فنان كبير، عُثِرَ عليها بعد عشرات السنوات في سقيفة بيت دبيب في غابة محاطة بجيران غريبي الأطوار، وثمّة جرس برنينه المهيب والمحزن ينسل بين أشجار الغابة في قلب الليل.



قالت عنها صحيفة الجارديان، "في "مقتل الكومنداتور"، تتحرّك عبقرية موراكامي بأسلوب بديع بين الواقع والهذيان".