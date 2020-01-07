إيبارشية سوهاج تحتفل بعيد الميلاد

احتفلت إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة اليوم بعيد الميلاد المجيد، وتصدرت صلوات قداس العيد وتهنئة قيادات محافظة سوهاج مظاهر الاحتفال.



وبدأت صلوات قداس العيد، وانتهت بعد منتصف الليل، وصلى نيافة الأنبا باخوم أسقف الإيبارشية القداس بكنيسة الشهيد مارجرجس (مقر المطرانية)، وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.



بينما قدمت قيادات المحافظة التهنئة بالعيد صباح اليوم بمقر المطرانية، وكان على رأس المهنئين اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ومدير الأمن اللواء دكتور الحسن محمود، والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.



شارك في استقبال المهنئين إلى جانب نيافة الأنبا باخوم الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.