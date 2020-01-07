«قبر الغريب».. رواية جديدة لمحمود الجعيدي عن «دار سما»

صدر حديثًا عن دار سما للنشر والتوزيع رواية "قبر الغريب" للروائي محمود الجعيدي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.



وقال محمود الجعيدي، إن فكرة رواية قبر الغريب هي واحدة من الأفكار التي ترددت قبل البدء بكتاباتها، بخلاف أنها تنتمي لأدب الرعب لكن تناقش فكرة الموت والخلود، وأيضا معضلة أن تتشابك مصائر الشخصيات لتصنع في النهاية حلقة واحدة وقصة واحدة.



وأضاف الجعيدي لـ"الدستور": "استغرقت كتابة الرواية عامين تقريبا ما بين تحضير وجمع مصادر ومعلومات مرورا بالكتابة ثم مرحلة التنقيح والمراجعة".



وتابع: "قد تكون الصعوبة التي واجهتني هى رغبتي في كتابة رواية رعب قوية مع التركيز على الأبعاد الإنسانية وكانت توجد صعوبة في الموازنة بينهما لكن بنسبة كبيرة راضٍ عنها، واعتقد أن القراء سيشعرون بلمحات إنسانية وسط أجواء الرعب التي تزخر بها أحداث رواية قبر الغريب".



واستكمل: "مشروعي الأدبي هو صناعة عالم من الرعب ينتمي إلى الأجواء المحلية مع التركيز على بناء شخصيات لها عمق ودوافع وجوانب مختلفة وأن أبتعد بأدب الرعب عن السطحية".



ومحمود الجعيدي، هو روائي مصري من مواليد محافظة الدقهلية، اشتهر بكتابة قصص الرعب الإذاعية في العديد من البرامج الشهيرة.



صدر له روايات، "غبار الأموات"، "هيراطيقية"، "صائد الرؤوس"، "الخبيث"، "تل العبيد".