الأنبا بسادة مطران يرأس قداس عيد الميلاد في إيبارشية أخميم

ترأس الأنبا بسادة مطران إيبارشية أخميم وساقلته قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الرسولين بطرس وبولس في أخميم (مقر المطرانية)، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شماسات وأعداد كبيرة من الشعب، وانتهى القداس بعد منتصف الليل.



وفي السياق ذاته، استقبل الأنبا بسادة اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ومدير الأمن اللواء دكتور الحسن محمود والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان، الذين قدموا التهنئة لشعب الإيبارشية بالعيد.



شارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية الأراخنة.